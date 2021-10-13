Следователи проверяют факт выдачи некачественного жилья детям-сиротам из Усолья-Сибирского. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Информацию о том, что в Усолье-Сибирском детям-сиротам в 2015 году выдали некачественное жилье, опасное для жизни и здоровья, следователи Приангарья заметили во время мониторинга соцсетей. Теперь по этому факту проводят проверку.

- Проверка начата по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Следователи изучат необходимую документацию о квартирах, предоставленных детям-сиротам их техническом состоянии на момент передачи.

Помимо этого, будут допрошены сотрудники администрации Усолья-Сибирского.

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