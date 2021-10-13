СК возбудил уголовное дело против сообщника начальника отдела полиции №10 в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске возбуждено ещё одно уголовное дело против начальника отдела полиции №10, а также участкового уполномоченного полиции этого же отдела. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По информации следствия, в 2018 году обвиняемые с помощью других сотрудников решили присвоить себе изъятое имущество начальника деревоперерабатывающего предприятия. Автомобильную и самоходную технику, деревообрабатывающие станки и древесину конфисковали у владельца на время расследования уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции потребовали у генерального директора организации за возврат изъятого имущества денежные средства в размере 3 миллиона рублей которые в дальнейшем им были переданы полицейским. Стоит отметить, что в полномочия указанных должностных лиц не входило решение вопросов о возврате изъятого имущества, - рассказали в ведомстве.

Факт преступной деятельности был выявлен сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области.

На время следствия участковый находится под подпиской о невыезде. Начальник отдела полиции содержится в СИЗО.

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