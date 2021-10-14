Посыпку дорог против гололеда провели в Иркутске в ночь на 14 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дорогах Иркутска в ночь на 14 октября прошла посыпка дорог против гололеда. Во всех округах города было задействовано 16 единиц специализированной техники, использовано 120 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Сейчас важно своевременно выполнять посыпку дорог песчано-соляной смесью. Особое внимание уделяется местам с наибольшей проходимостью и вблизи социальных учреждений. Напоминаю водителям, что с наступлением нулевых температур воздуха и появлением гололеда, необходимо произвести замену летних шин на зимние. Это существенно повышает устойчивость автомобиля и безопасность поездок, – отметили в администрации.

В Иркутске на содержании находится около 900 километров дорог с примыкающей к ним тротуарной сетью.

Водителей просят соблюдать безопасный скоростной режим в соответствии с особенностями погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Остановку машин запретили на подъездных путях к ярмарке «Академическая» в Иркутске. С 1 ноября там появятся новые дорожные знаки. (подробности)

Ангарчанин разбил двери магазина после отказа продать ему алкоголь после 23:00. Дебошира ищет полиция. (подробности)