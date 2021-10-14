Ангарчанин разбил двери магазина после отказа продать ему алкоголь после 23:00 Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске мужчине отказались продавать пиво после 23:00 согласно закону, однако это не устроило покупателя. Сибиряк впал в ярость, схватил одну из стеклянных бутылок, выбежал на улицу и разбил ей двери супермаркета. После чего дебошир быстро скрылся. Теперь его разыскивает полиция. Произошедшее попало на камеру наблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Правоохранители призывают разыскиваемого явиться в ближайший отдел полиции для дачи разъяснений, - рассказали в ведомстве.

Горожан, которые владеют информацией о личности или местонахождении разыскиваемого мужчины, просят сообщить об этом в полицию. Обратиться можно в ближайшую дежурную часть, либо по официальным номерам телефона.

Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост 165-175см, обычного телосложения, европейский тип лица.

Был одет: болоньевая куртка с геометрическим рисунком, серая вязаная шапка, темные штаны, черные кроссовки с тремя белыми полосками.

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