11-летняя девочка пропала без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 11-летней Полины Курановой полицейским сообщили ее взволнованные родители. Они рассказали, что еще днем, 13 октября она ушла из дома в микрорайоне Синюшина гора Свердловского округа, и не вернулась. Где она может находиться никто из родных и близких не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей девочки. На вид ей 10-11 лет. Ее рост около 140 см, худощавого телосложения, длинные темно-русые волосы. Была одета в куртку, темные брюки, розовые угги. С собой у нее был зеленый рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении школьницы, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 3.

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