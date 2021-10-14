Еще 403 жителя Иркутской области заболели COVID-19 за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии приближается к отметке в 115 тысяч человек. Об этом 13 октября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 114 873 (+403), в том числе госпитализировано

3 620 (+15), выздоровело 103 737 (+297), умерло 5099 (+14), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 458 (+1), - приводит данные оперштаб.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 670 247 жителей Приангарья, двумя - 572 098 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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