Жилой дом купца Демидова выставили на торги в Иркутске Фото: Агентство развития памятников Иркутска

Агентство развития памятников Иркутска выставило на торги жилой дом купца А.В. Демидова. По данным АРПИ, потенциальному покупателю будет разрешено использовать объект в под офисы. Об этом сообщают на официальной странице Агентства развития памятников Иркутска.

- Двухэтажный деревянный дом купца 2-й гильдии А.В. Демидова был построен по проекту 1881 года, - сообщили на странице агентства. - Участок находится в историческом центре города на юго-западной стороне 109-го квартала, ограниченного улицами Партизанской, Горной, Байкальской и С.Перовской.

В 1930 годах усадьбу передали государству, квартиры ушли базе Метровес Местпрома. После нескольких пожаров, жителей расселили из аварийного жилья. После здание стало принадлежать Агентству развития памятников Иркутска, которое отреставрировало этот объект.

Восстановленный дом выставили на аукцион, который будет идти до 27 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый интернет-портал запустила администрация Иркутска. Чтобы получать новости о жизни города одними из первых, необходимо оформить подписку. (подробности)

В Иркутске начался ремонт остановочных пунктов Академическая и Мельниково. Завершить работы планируется до конца 2021 года. (подробности)