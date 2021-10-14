В Иркутске начался ремонт остановочных пунктов Академическая и Мельниково. Фото: ВСЖД

В Иркутске идет ремонт остановочных пунктов Академическая и Мельниково. Работы проводят по плану модернизации инфраструктуры пассажирского комплекса Восточно-Сибирской железной дороги. Во время реконструкции будут установлены новые пассажирские павильоны. На перронах заменят асфальтовое покрытие и скамейки, разместят урны из эко-материалов. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Помимо этого здесь установят новое светодиодное освещение, навигацию, динамические табло, стойки для получения справочной информации и экстренной связи, - рассказали в ведомстве.

Для удобства маломобильных пассажиров доступ на перроны оборудуют пандусами и тактильными полосами.

Завершить работы планируется до конца 2021 года.

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