Новый интернет-портал запустила администрация Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новый интернет-портал запустила администрация Иркутска. На виртуальной площадке пользователи смогут найти популярные сервисы и муниципальным услуги, например записать ребенка в детсад, узнать номер очереди на жилье, подать обращение в виртуальной приемной и многое другое, а также найти актуальную и достоверную информацию о жизни города. При этом сайт работает по прежнему адресу: admirk.ru. Об этом сообщают в пресс-службе городской администрации.

– Платформа на базе системы 1С-Битрикс отвечает всем современным стандартам. Разработчики внедрили новую структуру пользовательских интерфейсов, применили адаптивный дизайн. Теперь до любых материалов, размещенных на портале, – несколько кликов. Просмотреть их можно с различных устройств: с компьютера, смартфона или планшета, – рассказал заведующий сектором по работе с WEB-порталом организационно-аналитического отдела управления по информационной политике аппарата администрации города Иркутска Юрий Мордвинов.

На сайте появился удобный поиск, функция просмотра видео, а также делиться новостями теперь можно в социальных сетях, а чтобы получать их в числе первых, достаточно оформить подписку.

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