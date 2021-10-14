Братчанин открыл стрельбу из автомата Калашникова по судебному приставу. Фото: СУ СК по Иркутской области

Следователи Падунского района Братска предъявили обвинение 34-летнему мужчине, который выстрелил в судебного пристава. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.

- 8 октября братчанин, действуя умышленно, выражая недовольство к требованиям представителя власти по изъятию автомобиля, стал угрожать судебному приставу, - рассказали в ведомстве. - Он взял автомат Калашникова и выстрелил шумовыми патронами в сторону сотрудника ФССП.

Сотрудники полиции изъяли оружие у преступника и доставили в следственный отдел. Мужчину заключили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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