В Иркутске 16-летний подросток напал на хозяйку кроссовера, попавшую в ДТП с его матерью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске ДТП закончилось дракой. 2 октября на одной из улиц города столкнулись кроссоверы. После чего, по словам женщины, которая управляла иномаркой «Toyota», 16-летний подросток вышел из машины «Geely» и напал на нее. Это подтвердил свидетель. В свою очередь, мать парня рассказала, что женщина угрожала ее сыну расправой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства. Детали произошедшего изучают сотрудники ГИБДД, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Назначены медицинские экспертизы, - рассказали в ведомстве.

Полиция разбирается в произошедшем и устанавливает все обстоятельства.

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