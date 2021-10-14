Больные онкологией в Иркутской области могут вакцинироваться от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди с онкологическими заболеваниями могут вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал главный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.

- У науки твердая точка зрения, что COVID-19 не провоцирует развитие онкологий. Пациенты с онкологическими заболеваниями могут защитить себя от тяжелого течения коронавирусной инфекции, пройти вакцинацию, - отмечает главный онколог министерства здравоохранения Иркутской области Роман Зубков.

Однако не все вакцины можно применять для онкобольных. ЭпиВакКорона противопоказана, а все остальные можно использовать. Сделать прививку лучше за две недели до начала хирургического лечения. Если же операция необходима срочно, то вакцину можно поставить после.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 403 жителя Иркутской области заболели COVID-19 за сутки. В регионе почти 115 тысяч случаев заражения с начала пандемии. (подробности)

Как проходит углубленная диспансеризация после COVID, рассказали иркутские врачи. Во время углубленной диспансеризации после COVID в Иркутске хронические болезни обнаружились почти у 25%. (подробности)