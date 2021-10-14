Двух иркутян, подозреваемых в воровстве книг, разыскивает полиция в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в воровстве книг из магазина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- 10 октября мужчина и женщина похитили книжные издания из магазина, расположенного на улице Депутатская, - рассказали в ведомстве. - Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Людей, знающих о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом в полицию по телефону или обратиться в ближайшую дежурную часть.

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