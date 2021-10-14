Иркутская таможня возбудила 15 уголовных дел против ОПГ за контрабанду леса в Китай Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские таможенники возбудили 15 уголовных дел против членов ОПГ, которые занимались контрабандой леса в Китай. В общей сложности они вывезли древесины на сумму более 103,7 миллионов рублей. Об этом сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- Иркутская таможня выявила 4 новых случая контрабанды древесины из Приангарья, совершенной российско-китайской организованной преступной группой (ОПГ), - рассказали в ведомстве. - В общей сложности за все время преступной деятельности ОПГ незаконно вывезла из страны 22 тысячи кубометров древесины.

Напомним, что в этом году против гражданина РФ и гражданина Китая уже было возбуждено 11 уголовных дел, которые также были связаны с незаконным экспортом леса и лесоматериалов в Китай.

Преступники занимались контрабандой с 2020 года по январь 2021 года, за это время они вывезли в Китай пиломатериалы и круглый лес на сумму свыше 18 миллионов рублей. Для декларирования древесины они использовали поддельные документы.

По решению суда обвиняемых поместили под стражу. Против них возбуждено 14 уголовных дел связанных с контрабандой леса и одно дело за незаконные финансовые операции.

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