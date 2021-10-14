Новый хоккейный корт открыли в микрорайоне Университетский в Иркутске. Фото: администрации Иркутска

В районе дома № 87 в микрорайоне Университетский города Иркутска появился новый хоккейный корт. На нем уложено с современное покрытие, он огражден и имеет все необходимое для занятий хоккеем, футболом, баскетболом и волейболом. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Территория освещена, находится под видеонаблюдением, - рассказали в администрации. - Также обустраиваются такие же площадки в микрорайоне Топкинский, 10 и на улице Лопатина, 51.

Этот хоккейный корт является первой спортивной площадкой в Иркутске, которая имеет телескопические опоры. Они позволяют натягивать сетку для волейбола, и для тенниса.

Также на улице Мичурина установили оборудование для детей и взрослых, которые катаются на bmx-велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и самокатах. У скейтпарка появилось бетонное основание, на нем установили двухуровневую мини-рампу, разгонку, квотер, флай-бокс, фан-бокс и вертвол.

В 2021 году за счет денег из городского бюджета обустраивают 28 новых спортивных объектов, в их число входят 15 универсальных площадок, 6 воркаутов и 7 площадок с тренажерами. Работы планируют завершить до конца октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилой дом купца Демидова выставили на торги в Иркутске. Покупатель сможет использовать объект под офисы. (подробности)

ФОК и современный парк открыли в Нижнеудинске. Это подарок горожанам к 373-летию города. (подробности)