Отключение отопления запланировано в Иркутске 15 октября в части домов на десяти улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за ремонтов теплосетей специалисты запланировали отключение отопления в Иркутске 15 октября. Без теплоснабжения останутся жители в домах Правобережного, Свердловского и Октябрьского районов. Об этом сообщили в официальной аккаунте Оператора Теплосети Иркутска.

- В Октябрьском округе будет произведен вынос тепловых сетей из зоны застройки по улице Советской, - пояснили специалисты. - В Правобережном округе будут устранять дефект и производить ремонт тепловой сети по адресам улица Щедрина, 7/2 и Аэрофлотская, 1. В Свердловском округе планируется промывка теплообменного оборудования на тепловом пункте «Тургенева», а также ремонт тепловой сети по адресу улица Касьянова, 1а.

Отключение отопления в Иркутске 15 октября коснется десяти улиц: Джамбула, Тургенева, Маяковского, Фурманова, Касьянова, Советская, Ширямова, Щедрина, Аэрофлотская и переулок Спортивный.

Отключение отопления в Иркутске 15 октября: адреса, когда дадут тепло

Отключение отопления в Иркутске 15 октября: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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