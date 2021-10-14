Житель Бурятии кинул табуретки в свою любимую и убил ее

Трагедией закончилась ссора между жителем бурятского села Ильинка и его любимой. Во время ругани, мужчина ударил подругу руками по лицу, а затем метнул в нее два тяжелых

деревянных табурета, которые при ударах разломились. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Преступник же попытался скрыть следы преступления. Он завернул тело в покрывало, отнес его на берегу реки и скинул в воду. После этого он вернулся домой и спрятал за шкафом свои шорты со следами крови. Позднее их там нашли полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Тело погибшей женщины в реке до сих пор ищут водолазы.