Боями, переписью и Анатолием Серышевым интересовались иркутяне на минувшей неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Без современных гаджетов с доступом в Интернет не представляют себе жизнь большинство сибиряков. При помощи всемирной паутины иркутяне узнают все важные мировые новости и следят за интересующими их событиями. На минувшей неделе они искали в Сети подробности чемпионата мира по компьютерной игре, который, кстати, выиграла российская киберспортивная команда Team Spirit.

На втором месте по популярности у наших земляков оказался бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова. Противостояние было огненным – подробности здесь. Также пользователи Интернета в Приангарье искали новости про перепись населения, экономическом диктанте, мультфильме «Семейка Адамс:Горящий тур» и назначении Анатолия Серышева – нашего земляка, родившегося в Братском районе – полномочным представителем президента в СФО.

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