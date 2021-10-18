145 объектов БЦБК снесут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По итогам аукциона был выбран подрядчик, который будет проектировать снос зданий и объектов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщают на официальном сайте госзакупок .

- Стоимость работ составляет 190 миллионов рублей, - сообщают на сайте. - Работы необходимо закончить до 31 июля 2022 года.

Согласно техзаданию, снос зданий и сооружений будет проходить в шесть этапов. Снести необходимо 145 объектов, в том числе цеха комбината и склады. Однако проектировщику необходимо будет сохранить «несущий силовой каркас главного корпуса БЦБК с демонтажем ж/б панелей кровли, стен и кровельного покрытия», а также городские коммунальные сети, которые находятся на территории БЦБК.

К тому же проектировщику нужно продумать утилизацию демонтируемых сооружений и выбрать комплекс мер по экологическому восстановлению территорий.

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