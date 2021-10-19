Асфальтировать дорогу начали на путепроводе по улице Джамбула в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

К асфальтированию на путепроводе по улице Джамбула приступили в Иркутске. Работа на проезжей части началась в выходные. Сейчас на объекте идет укладка нижнего слоя асфальтового полотна, которая выполнена на 90%. К слову, за ремонтом можно наблюдать в режиме реального времени с помощью онлайн-камер. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Параллельно продолжаем установку стоек барьерного ограждения и тротуара. Следующий этап – укладка верхнего слоя асфальта. При благоприятной погоде приступим к работам в ближайшие два-три дня, – рассказали в подрядной организации.

Ежедневно на объекте задействовано 35 человек и до 10 единиц техники.

Отметим, что по контракту реконструкция путепровода должна быть завершена в 2023 году, однако подрядная организация обещает закончить работы раньше. Ход ремонта контролируют представители комитета городского обустройства администрации Иркутска и независимого строительного контроля.

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