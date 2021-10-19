Режим ЧС сняли в Казачинско-Ленском районе, введенный из-за крушения самолета L-410. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Казачинско-Ленском районе отменили режим ЧС, который был введен из-за падения самолета L-410 в сентябре. Об этом сообщают на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области.

- Указ был подписан губернатором Иркутской области 18 октября, - поясняют на сайте.

Напомним, что 12 сентября самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 километрах от аэропорта поселка Казачинское. На борту находилось 16 человек, погибли три пассажира и один из пилотов, остальных доставили в больницу с различными травмами. Было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По мнению следствия, это могло произойти из-за ошибки пилотирования при выполнении маневра при посадке и отказ техники.

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