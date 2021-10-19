Двух иркутян осудили за изготовление и продажу огнестрельного оружия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три года два мастера создавали оружие в подсобном помещении крупного торгового центра в Иркутске. Соблюдали осторожность и продавали товар только знакомым. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.

- После 2020 года преступная деятельность иркутян прекратилась, они были задержаны полицейскими, - рассказали в ведомстве. – В квартирах подозреваемых и покупателей было найдено четыре переделанных пистолета и патроны.

Доказательств, которые собрали следователи, оказалось достаточно для вынесения приговора. Районный суд Иркутска признал мужчин виновными в совершении преступлений, связанных с незаконным изготовлением и продажей огнестрельного оружия.

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