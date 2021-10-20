Строительство дамбы завершилось в пострадавшем от паводков Алыгджере на реке Уда. Фото: правительство Иркутской области

В селе Алыгджер Нижнеудинского района завершилось строительство дамбы, которая была разрушена во время наводнения летом 2019 года. Объект уже подготавливают к эксплуатации. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Протяжённость сооружения, которое возвели для защиты поселения от затопления водами реки Уды, превышает 3,5 километра, - рассказали в правительстве.

На строительство инженерной защиты было потрачено свыше 81,4 миллионов рублей, которые были выделены из областного и федерального бюджетов.

Строительство началось в июле 2020 года, с начало было расчищено русло Уды для того, чтобы улучшить пропускную способность, укрепили берег. Дамбу построили из грунта, который подняли из реки, а материалы для каменной наброски взяли на специальном карьере.

Напомни, что с 27 по 29 июня 2019 года из-за сильных дождей в Алыгджере затопило 193 жилых дома и приусадебных участка.

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