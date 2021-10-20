Водоемы Иркутской области начали покрываться льдом Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реках Иркутской области начался ледостав. Сотрудники МЧС усилили профилактические работы с населением и стали чаще патрулировать возле водоемов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Осенний лед небезопасен, поскольку имеет неоднородную структуру, толщина его варьируется, имеются полыньи, которые скрываются под выпадающим снегом, - предупреждают в ведомстве.

Спасатели рассказали о сроках становления льда. Так, устойчивое ледообразование на реке Лене на участке Качуг - Усть-Кут – Киренск - Визирный и на реке Витим на участке Бодайбо – Мама появится 25 октября – 2 ноября.

На притоках реки Ангары на участках Бирюса – Шиткино, Бирюса – Бирюсинск – 29 октября, Ока – Ухтуй, Ока – Усть-Када, Ия – Тулун, Уда – Нижнеудинск – 30 октября, Белая – Мишелевка – 5 ноября, Китой – Раздолье – 6 ноября, Иркут – Баклаши – 7 ноября.

На Братском водохранилище: в Тунгуи ледостав ожидается в начале ноября, в Балаганске в середине ноября, а в Наратае, Калтуке, Верхний бьефе в конце ноября. На участке Подволочное в начале декабря.

В северных районах региона на реках возможны забереги и шуга.

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