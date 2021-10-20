Жители Иркутской области на 24,3% реже обращались к медикам из-за укусов клещей в 2021 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги сезона клещевых инфекций 2021 в Иркутской области. В этом году первый случай присасывания клеща произошел в марте. Пик активности паразитов пришелся в регионе на конец мая и начало июня, а больше всего укушенных было зафиксировано в Иркутском районе. Однако в больницы Приангарья из-за клещей обратилось 10 655 человек, что на 24,3% ниже уровня 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Заболело вирусным клещевым энцефалитом 27 человек, что 29% ниже чем в 2020 году, клещевым боррелиозом - 37 человек, что на 7,2 % ниже, чем в 2020 году, клещевым риккетсиозом - 21 человек, что в 2 раза ниже уровня 2020 года - отметили в ведомстве.

В Иркутской области на наличие инфекций было обследовано 5833 клещей. Их зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 0,86%, боррелиями – 25,1%, что ниже средних многолетних значений.

Также в преддверии сезона от клещей обработано 1616,93 га территории для массового отдыха. А за 9 месяцев текущего года прививку поставили 51 748 человек, в том числе 19 928 детей.

Напомним, в октябре-ноябре можно начать вакцинацию против клещевого энцефалита. Первая прививка ставится осенью, вторая – через 5-7 месяцев и третья прививка - через год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, как долго простоит теплая погода в Иркутске. В среду, 20 октября, днем в Иркутске ожидается +10. (подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 октября: где в областном центре открываются дополнительные пункты вакцинации. В Иркутске привились от коронавируса 36% горожан. (подробности)

Детскую поликлинику и женскую консультацию во втором Иркутске достроят к концу ноября. В корпусах уже начали монтировать оборудование. (подробности)