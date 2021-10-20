Многофункциональную спортивную площадку установили в селе Хайта Усольского района. Фото: правительство Иркутской области

В Усольском районе была установлена многофункциональная спортивная площадка в селе Хайта. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Министерство спорта Иркутской области предоставило субсидию в размере около четырех миллионов рублей из регионального бюджета на приобретение оборудования и создание открытого спортивного сооружения в сельской местности, - пояснили в правительстве.

Площадка имеет много функций. Так, ее можно использовать не только для занятий по баскетболу и волейболу, но и по мини-футболу.

Всего в 2021 году планируют установить на сельских территориях Иркутской области девять открытых площадок, из них восемь будут многофункциональные спортивные площадки и один хоккейный корт.

Напомним, что спортивная площадка в селе Хайта стала второй, установленной в этом году в Усольском районе.

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