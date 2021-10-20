Секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию откроют на катке в Пади Долгой. Фото: администрация Иркутска

На крытом катке в Пади Долгой, которая находится между микрорайонами Университетский и Первомайский, планируют открыть муниципальные детские секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Пропускная способность спортивного объекта составит до 280 человек в день. При организации массового катания каток ежедневно смогут посещать более тысячи человек, - рассказали в администрации.

Уже выполнены работы по вертикальной планировке, монтажу нулевого цикла здания, монтированию металлоконструкции трех блоков, а также подведены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализация, вентиляционная система. Закуплена холодильная и вентиляционная установки, отопительные агрегаты, хоккейный борт с защитным ограждением, воротами и калитками. Завершить все работы планирую к началу 2022 года.

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