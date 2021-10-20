Машины проверят на незаконный тюнинг в пяти районах Иркутской области 21 и 22 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы ГИБДД проведут рейды под названием «Переоборудование» в пяти районах Иркутской области 21 и 22 октября. На территории Ангарского городского округа, Братского, Усольского, Иркутского и Черемховского районов полицейские проверят автомобили на законность изменения типа кузова, установки нестандартных бамперов, спойлеров, лебедок и гидравлических подъемников, замены фар с изменением класса источника света и другой незаконный тюнинг. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские также возьмут на контроль соответствие требованиям действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения газовые системы питания двигателей транспортных средств, а именно периодичность освидетельствования и соответствие технических параметров газовых баллонов данным их паспортов, - рассказали в ведомстве.

Нарушителей обяжут вернуть машину в прежнее состояние и избавиться от незаконного тюнинга в установленный срок, а также выплатить штраф 500 рублей. Если требование не будет выполнено, регистрация авто будет прекращена, а госномера будут выставлены в розыск.

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