Три новые электрозаправочные станции установили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска
В Иркутске открыли три новые электрозаправочные станции. Потребление на заправках будет покрываться за счет выработки «зеленой» электроэнергии ГЭС. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
- Зарядные станции оборудованы разъемами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 киловатт и разъемом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 киловатт, - рассказали в администрации.
Станция для зарядки в микрорайоне «Союз» имеет два разъема CHADEMO и CCS. Это позволяет одновременно заряжать на мощности 50 киловатт два автомобиля.
Также планируется установка экологичных заправок по трассам Иркутской области, в том числе, в направлении населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района, Тулуна, Братска и Байкальска. Рассматривается вариант перевода муниципального транспорта на электричество .
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию откроют на катке в Пади Долгой. Сдать объект планируют в 2022 году. (подробности)
Машины проверят на незаконный тюнинг в пяти районах Иркутской области 21 и 22 октября. Нарушителей обяжут вернуть транспорт в прежнее состояние. (подробности)