Три новые электрозаправочные станции установили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске открыли три новые электрозаправочные станции. Потребление на заправках будет покрываться за счет выработки «зеленой» электроэнергии ГЭС. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Зарядные станции оборудованы разъемами CHADEMO и CCS для быстрой зарядки на мощности 50 киловатт и разъемом Type 1 для медленной зарядки на мощности до 7,4 киловатт, - рассказали в администрации.

Станция для зарядки в микрорайоне «Союз» имеет два разъема CHADEMO и CCS. Это позволяет одновременно заряжать на мощности 50 киловатт два автомобиля.

Также планируется установка экологичных заправок по трассам Иркутской области, в том числе, в направлении населенных пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа, Ольхонского района, Тулуна, Братска и Байкальска. Рассматривается вариант перевода муниципального транспорта на электричество .

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