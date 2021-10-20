Первый региональный правовой квест прошел в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутской области провели первый правовой квест для студентов средних специальных учебных заведений. Семь команд из колледжей и техникумов Иркутска и Ангарска проверили свои знания в юридической сфере. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Ребята прошли проверку знаний норм права, записали импровизационное профилактическое видео об основах финансовой грамотности, - рассказали в ведомстве. Также они проверили свою меткость при помощи лазерного тренажера, собрали и разобрали табельное оружие и решили ряд других полицейскими задач.

Принять участие в квесте хотели также и студенты из других городов региона, однако из-за антиковидных ограничений, организаторы приняли решение ограничиться только семью командами.

Победителями стали ангарчане, им вручили кубки и ценные подарки. Остальных участников состязания наградили памятными призами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три новые электрозаправочные станции установили в Иркутске. На некоторых из них можно зарядить два автомобиля одновременно. (подробности)

Многофункциональную спортивную площадку установили в селе Хайта Усольского района. На строительство было выделено около 4 миллионов рублей. (подробности)