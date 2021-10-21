Крыша автосервиса горела в Усть-Илимске ночью 20 октября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усть-Илимске произошел крупный пожар в автосервисе на улице Партизанской. Сообщение поступило на номер «112» 20 октября в 21:04. На место происшествия прибыло 5 пожарных машин, по всей площади горела крыша. В момент, когда огонь начал охватывать здание, машин внутри не было. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 00:27 открытый огонь был потушен, в 04:22 последствия пожара ликвидированы. В результате пожара уничтожены кровля здания на площади 560 квадратных метров и потолочное перекрытие, стены повреждены по всей площади. Соседние строения, два автосервиса, спасены от огня, - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации дознавателей МЧС, пожар начался в бойлерной, откуда огонь перекинулся на крышу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске умер ребенок, вдохнувший семечку подсолнуха. Еще двух детей с такой же проблемой удалось спасти только за эту неделю. (подробности)

Дезинфекцию остановок и общественного транспорта возобновили в Иркутске. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. (подробности)