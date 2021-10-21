Уходившего от погони пьяного водителя без прав арестовали на 10 суток в Усолье Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя «Тойота Спринтер» без прав. Во время ночного патрулирования внимание полицейских привлекла иномарка без госномеров. После требования об остановке молодой человек припарковал машину на обочине, но во время разговора с правоохранителем сибиряк нажал на газ и попытался уйти от погони. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вскоре водитель остановился, не справившись с управлением, но затем вновь предпринимал попытки скрыться от полицейских. После непродолжительной погони автомобиль был остановлен, а нарушитель, попытавшийся убежать, задержан, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что за рулем иномарки был ее владелец . 19-летний парень признался, что никогда не получал водительского удостоверения. Кроме того, медосвидетельствование выявило в его крови алкоголь. Полицейским усольчанин рассказал, что сбежать ему посоветовал пассажир.

Суд назначил нарушителю 10 суток административного ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К условному сроку приговорили сибиряка, который признался полиции в перевозке наркотиков. Житель Нижнеудинска прятал в рюкзаке 257 граммов наркосодержащих растений. (подробности)

Крыша автосервиса горела в Усть-Илимске ночью 20 октября. По предварительной информации, пожар начался в бойлерной. (подробности)