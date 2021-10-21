Устроившую скандал иркутянку на «Тойоте Королла» оштрафовали за нарушение ПДД Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время проверки социальных сетей полицейские заметили видео, на котором 27–летняя иркутянка нарушила правила дорожного движения на улице Сурнова. Женщина думала, что останется не замеченной. Об этом сообщают на официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.

- На видео водитель автомобиля «Тойота Королла» грубо нарушала правила дорожного движения, создавала аварийную ситуацию и препятствовала проезду других транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что это не первый раз, когда она нарушает дорожные правила. В отношении нее было составлено 7 административных протоколов по различным статьям. 4 из них за неуплату штрафов в установленный законом срок.

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