Водитель «Шкода Рапид» сбил лошадь в Качугском районе. Фото: ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области

21 октября, около 06:00, возле деревни Литвинова водитель автомобиля «Шкода Рапид» сбил лошадь на 218 километре дороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». Она выбежала на дорогу с обочины. Об этом сообщают на официальном аккаунте ГИБДД ГУ МВД по Иркутской области.

- От столкновения с машиной животное погибло на месте, - рассказали в ведомстве. - Водитель и пассажир иномарки не пострадали.

Дорожные полицейские установили, что ДТП произошло в темное время суток, когда еще был туман. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уходившего от погони пьяного водителя без прав арестовали на 10 суток в Усолье

Скрыться от полиции ему посоветовал пассажир. (подробности)

Четверо ангарчан закупали наркотики в Красноярске для перепродажи в Иркутской области. 18-летнюю девушку, которая сотрудничала со следствием, приговорили к 7,5 годам колонии. (подробности)

К условному сроку приговорили сибиряка, который признался полиции в перевозке наркотиков. Житель Нижнеудинска прятал в рюкзаке 257 граммов наркосодержащих растений (подробности)