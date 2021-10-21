Курящих детей засняли на видео возле ТЦ в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В интернете появилось видео с курящими детьми возле ТЦ в Братске. Во время проверки социальных сетей видеозапись, на которой мальчик и девочка потребляют табак, обнаружили полицейские. Родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Инцидент произошёл 19 октября у входа в развлекательный центр в городе Братске, - рассказали в ведомстве. - Личности курящих были установлены за несколько часов, ими оказались 6-летний мальчик и 12-летня девочка.

С семьями была проведена профилактическая беседа. В отношении них составили протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Детей поставят на учет, а их поведение рассмотрит комиссия ПДН.

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