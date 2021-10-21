Благоустройство Каштаковской рощи завершили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Благоустройство Каштаковской рощи завершили в Иркутске. Там смонтировали систему освещения, обустроили пешеходные дорожки и оградили площадку для мини-футбола, установили спортивные тренажеры и игровые площадки для детей с резинополом. А две части парка соединяет мост через ручей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– По замыслу авторов проекта роща является местом прогулок и занятий спортом внутри своего района. Жителям не потребуется ехать в другую часть города, и они смогут больше времени уделять активному образу жизни. Сегодня мы видим, что эта концепция реализована в полной мере. В роще с комфортом одновременно находятся мамы с детьми, молодежь и спортсмены, – добавила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела.

Сегодня в Иркутске за качеством благоустройства общественных пространств следят специалисты независимого строительного контроля и администрации. Подрядчиков обязывают устранять все недочеты и только потом работа оплачивается.

В областном центре в 2021 году по федеральной программе отремонтировано 17 парков и скверов, а также 54 дворовых территории.

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