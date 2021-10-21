15 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД установят в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском районе на дорогах установят еще 15 новых стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Работы должны завершить до 30 ноября текущего года. На это планируется потратить 40 090 001 рублей из регионального бюджета. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

- Стационарные комплексы фото-видеофиксации будут работать в круглосуточном режиме, автоматически распознавая госномера всех транспортных средств, находящихся в зоне контроля. В перечень фиксируемых нарушений входят: превышение скорости, выезд на встречную полосу и езда по обочине, - сообщается на сайте.

Комплексы будут установлены:

в районе поселка Пивовариха (4 + 350 км дороги «Иркутск – Большое Голоустное»)

на 15 км автодороги «Иркутск – Листвянка» (в направлении Иркутска)

на 11 + 340 км автодороги «Иркутск – Листвянка»

в районе микрорайона «Луговое» (10 + 200 км дороги «Подход к г. Иркутску»)

на 12 + 600 км автодороги «Подход к г. Иркутску»

на 14 + 150 км автодороги «Подход к г. Иркутску»

на 15 + 700 км автодороги «Подход к г. Иркутску»

на 2 км автодороги «Иркутск – садоводство «Дорожный строитель»

на 3 км автодороги «Иркутск – садоводство «Дорожный строитель»

на 0 + 200 км автодороги «Иркутск – Оса – Усть-Уда»

в районе СНТ «Веселое» (10 + 300 км автодороги «Иркутск – Оса – Усть-Уда»)

в районе деревни Столбова (14 + 350 км автодороги «Иркутск – Оса – Усть-Уда»)

в районе села Смоленщина (1 + 800 км автодороги «Смоленщина – Введенщина – Чистые Ключи»)

в районе села Урик (13 км автодороги «Хомутово – Урик – Усть-Куда»)

в районе деревни Бурдаковка (32 + 900 км автодороги «Иркутск – Листвянка»)

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