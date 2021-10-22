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Общество22 октября 2021 15:30

Ангарский фотограф хотела отсудить почти миллион рублей за нарушение авторских прав

Вместо этого она получила 30 тысяч компенсации
Виктория КОЛЧИНА
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Ангарский фотограф хотела отсудить почти миллион рублей за нарушение авторских прав

Ангарский фотограф хотела отсудить почти миллион рублей за нарушение авторских прав

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Фотограф из Ангарска решила отсудить почти миллион рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Женщина это объяснила тем, что на сайте были опубликованы ее фотографии без ее согласия, - рассказали в ведомстве. - Организатор мероприятия не оплатила работу фотографа и не указала ее как автора.

Дело рассматривалось в трех инстанциях. Экспертиза подтвердила авторство 79 фотографий, которые были размещены на сайте. Они использовались для создания имиджа мероприятия, для привлечения участников и посетителей.

Ангарский суд взыскал в пользу фотографа 790 тысяч рублей за нарушение авторских прав и 79 тысяч рублей компенсацию морального вреда, а также госпошлину солидарно 11 590 рублей. Однако апелляционная инстанция отменила решение, ответчиком остался только администратор сайта. Штраф за нарушение права снизили до 25 тысяч рублей, а компенсацию - до 5 тысяч.

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