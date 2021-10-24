Региональный центр финансовой грамотности создали в Иркутске Фото: Архив "КП"

В Иркутской области создан региональный центр финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Располагаться он будет на базе Байкальского государственного университета. Центр станет площадкой для проведения различных образовательных событий, направленных на повышение финансовой грамотности сибиряков. Там же в планах оказывать методическую, консультационную, экспертную поддержку жителям региона.

Кроме того, региональный центр будет координировать проведение работы в этом направлении по всему Приангарью.

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