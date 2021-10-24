Прокуратура проверяет сообщения о черной воде в Байкале

Прокуратура проверит сообщения о черной воде в Байкале Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Специалисты взяли пробы воды из озера Байкал в районе села Дубинино в Кабанском районе Бурятии после сообщений жителей о появлении черной воды. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

- По предварительным данным, мазутного загрязнения нет, имеется изменение цвета по причине отмирания и выброса водорослей, - уточнили в прокуратуре. - Точная информация будет после получения лабораторных исследований.

К проверке также привлечены специалисты Росприроднадзора.

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