Фура с картофелем перевернулась на трассе «Байкал» в Иркутской области. Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В Приангарье на трассе «Байкал» 24 октября перевернулся большегруз с картофелем. Фура завалилась на бок в Слюдянском районе недалеко от поселка Култук. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло примерно в 19.20 на 97-ом километре трассы, - уточняют полицейские. - Водитель большегруза «Вольво» допустил опрокидывание транспортного средства на серпантине.

Известно, что в аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить специалистам. Напомним, что это уже второе происшествие на данной трассе в эти выходные. Накануне, в ДТП погиб водитель автопоезда, перевозившего 7 иномарок – видео и подробности здесь.

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