Без вести пропавшую девушку разыскивают в Боханском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области разыскивают без вести пропавшую девушку. В дежурную часть полиции обратилась сестра Светланы Трубачеевой. Она сообщила, что 23 октября молодая жительница села Тараса не вернулась домой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой Светланы Трубачевой, просьба сообщить в дежурную часть МО МВД России «Боханский» или по телефону 02 (102, либо 112 с любого сотового оператора связи), - обратились к жителям Приангарья в ведомстве.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост около 150-155 см, среднего телосложения, волосы длинные русые, глаза карие, азиатской внешности.

Одета: куртка серого цвета, синие джинсы, белые ботинки.

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