Иркутянина осудили за оплату покупок на 3 тысячи рублей чужой банковской картой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 33-летнему мужчине. Его признали виновным в краже. Возле входа в одну из поликлиник города сибиряк нашел банковскую карту. Осмотрев ее он понял, что к ней подключена функция бесконтактной оплаты, то есть покупки на сумму до 1000 рублей возможно совершать без ввода пин-кода. Об этом сообщают в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска.

- Предполагая, что на банковском счете могут находятся денежные средства он, используя услугу бесконтактной оплаты, тайно похитил денежные средства на сумму 3000 рублей с банковского счета, открытого на имя потерпевшей, - рассказали в пресс-службе суда

Мужчину приговорил к 2 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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