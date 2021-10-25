«Тойота Пробокс» насмерть сбила 44-летнего пешехода в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельное ДТП с пешеходом произошло в Братске. По предварительной информации, утром 25 октября в жилом районе Гидростроитель 44-летний водитель «Тойоты Пробокс» сбил мужчину, который находился на проезжей части. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм пешеход скончался, личность погибшего устанавливается, - рассказали в ведомстве.

Движение транспорта по участку дороги частично перекрыто.

Полицейские проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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