Полицейский из Иркутской области получил взятку иномаркой и 30 тысячами рублей Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Сотрудники полиции по Иркутской области совместно с региональным УФСБ задержали дежурного полицейского, взявшего взятку с иностранца, который находился на территории России незаконно. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

- Оперативный дежурный отдела полиции №9, получил от доставленного в отдел полиции иностранца 30 тысяч рублей и автомобиль «Тойота Креста», стоимостью не менее 250 тысяч рублей, - рассказали в ведомствах. - Он пообещал мужчине решить вопрос по депортации на родину.

Взяточника выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Иркутской области. Во время проверки возле дома обвиняемого был найден указанный автомобиль. Машину изъяли и поместили на штрафстоянку. Мужчину уволили из органов внутренних дел и оштрафовали.

На допросе он признал вину и дал свои показания. Против полицейского возбудили уголовное дело за взятку в крупном размере. Суд решил поместить преступника под домашний арест. Расследование продолжается.

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