Иркутянин взял 5 кредитов и отдал более 9 миллионов рублей лжебанкирам Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В отделение полиции обратился 58-летний иркутянин, который стал жертвой мошенников. Они загнали мужчину в кредиты и украли у него 9 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Мужчина рассказал, что на его сотовый телефон поступил звонок от якобы сотрудника банка, женщина сообщила, что на него пытаются взять кредиты в различных банках, - пояснили в ведомстве. - Она попросила мужчину прийти в банк и продублировать заявки на кредит, после чего на зарезервированный счёт перевести данные деньги.

Спустя некоторое время жертве позвонил мужчина, который представился полицейским. Аферист убедил иркутянина следовать инструкциям лже-сотрудника банка. Потерпевший оформил на себя 5 кредитов и перевел деньги на указанный счет.

Полиция уже начала проводить проверку и решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский из Иркутской области получил взятку иномаркой и 30 тысячами рублей. На мужчину завели уголовное дело. (подробности)

Иркутянина осудили за оплату покупок на 3 тысячи рублей чужой банковской картой. Мужчине назначили 2,5 года лишения свободы условно. (подробности)