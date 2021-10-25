Полицейские под Ангарском стреляли по "Жигулям", чтобы остановить 19-летнего лихача без прав Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание полицейских в поселке Мегет привлекли внимание "Жигули". Водитель грубо нарушал правила дорожного движения, выполнял опасные маневры и создавал опасную ситуацию на дороге. В ответ на требование об остановке «ВАЗ 2104» только продолжал набирать скорость. Инспекторы ГИБДД приняли решение применить оружие. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате повреждения заднего колеса авто было остановлено. За рулем оказался 19-летний местный житель. Он пояснил, что на приобретенном недавно автомобиле, хотел прокатить приятелей. Установлено, что водительского удостоверения молодой человек не имеет, - рассказали в ведомстве.

На молодого лихача составлено несколько административных протоколов, среди которых управление транспортом, не зарегистрированном в установленном порядке, отсутствие права управления и полиса ОСАГО, не использование ремней безопасности и неподчинение требованиям сотрудников полиции об остановке. "Жигули" помещены на штрафстоянку.

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