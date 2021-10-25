Сибирячка отдала мошенникам 2 миллиона рублей, поверив в «выгодные инвестиции» Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В отделение полиции обратились три жителя Братска, которых обманули мошенники на общую сумму 3 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Первой жертвой мошенников стала 45-летняя братчанка, - рассказали в ведомстве. - Женщине предложили выгодно вложить деньги. Так, она перечислила им больше 2 миллионов рублей. Аферистам удалось уговорить ее оформить несколько кредитов и перевести деньги на указанный счет.

Второй потерпевшей стала уже 60-летняя учительница, ей предложили зарабатывать на пассивном доходе. Она тут же взяла займы и несколькими переводами отправила лже-трейдерам 800 тысяч рублей.

Также телефонные мошенники обманули и 25-летнего инженера-программиста на 200 тысяч рублей. Ем позвонили и сообщили, что на него одобрили кредит, а для отмены необходимо продиктовать код из приложения кредитной организации.

Полицейские начали проводить проверки по заявлениям потерпевших.

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