Суд продлил домашний арест экс-главы минздрава в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Срок домашнего ареста экс-министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой продлен. Об этом КП-Иркутск рассказали в Кировском районном суде города Иркутска.

- Ходатайство о продлении домашнего ареста поступило от следователей, - рассказывают в суде. – Оно было удовлетворено. Арест продлили на 1 месяц и 19 суток – до 29 ноября. Обжалований не поступило, решение вступило в силу.

Напомним, экс-чиновницу задержали в ноябре прошлого года. Ее подозревают в крупном мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

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