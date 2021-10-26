Охотник из Жигалово стрелял по грузовикам, чтобы остановить строительство карьера возле зимовья Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области 66-летний охотник стрелял из ружья по колесам грузовиков, чтобы защитить свое зимовье. Выяснилось, что машины принадлежали одной из строительных фирм, которая планировала разработать карьер на участке возле таежной избы сибиряка. Все произошло в лесу под поселком Жигалово. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейскими в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в зимовье и по месту жительства задержанного, изъяты 3 единицы огнестрельного оружия, - рассказали в ведомстве. - В настоящее время мужчина находится в специальном помещении содержания задержанных лиц.

Оперативники и следователи проводят проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

На охотника составили административные протоколы за ношение огнестрельного оружия лицом в состоянии опьянения, а также за стрельбу из оружия в отведённых для этого местах с нарушением установленных правил.

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